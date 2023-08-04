Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупантам тревожно в Черном море.

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"Ночь выдалась спокойной, но угроза ракетных атак остается на достаточно высоком уровне. Враг уменьшил количество ракетоносителей, оставил на дежурстве только подводный – это четыре "Калибра" наготове", – отметила Гуменюк.

Поскольку противовоздушная оборона может не сразу заметить пуски на подводной лодке, времени на реагирование остается очень мало. Поэтому в ближайшие дни нужно учитывать воздушные тревоги.

Враг не отказался от провокаций

Россияне рассредоточили общекорабельную группировку в районе Новороссийска и юго-восточной части Крымского полуострова. Там они осматривают суда, следующие Керченским проливом.

"Оккупанты пытаются выискать удобные условия для проведения провокаций, о которых предварительно анонсировали. Они говорили, что "совершенно вероятны украинские атаки на гражданские суда", и информационно готовили мировое сообщество", – подчеркнула Гуменюк.

Враг может совершить провокации в духе военных учений, проведенных неделю назад в Черном море.

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