Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупантам тревожно в Черном море.
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"Ночь выдалась спокойной, но угроза ракетных атак остается на достаточно высоком уровне. Враг уменьшил количество ракетоносителей, оставил на дежурстве только подводный – это четыре "Калибра" наготове", – отметила Гуменюк.
Поскольку противовоздушная оборона может не сразу заметить пуски на подводной лодке, времени на реагирование остается очень мало. Поэтому в ближайшие дни нужно учитывать воздушные тревоги.
Враг не отказался от провокаций
Россияне рассредоточили общекорабельную группировку в районе Новороссийска и юго-восточной части Крымского полуострова. Там они осматривают суда, следующие Керченским проливом.
"Оккупанты пытаются выискать удобные условия для проведения провокаций, о которых предварительно анонсировали. Они говорили, что "совершенно вероятны украинские атаки на гражданские суда", и информационно готовили мировое сообщество", – подчеркнула Гуменюк.
Враг может совершить провокации в духе военных учений, проведенных неделю назад в Черном море.
Россия восстановила опасный режим в Черном море: главное
- Страна-агрессор заявила, что все суда, которые будут следовать в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Украина ответила зеркальным заявлением относительно судов, которые будут следовать по Черному морю в российские и оккупированные порты.
- Как только Россия вышла из зерновой сделки, она начала атаковать портовую инфраструктуру Украины. В последнее время сильно страдают Одесская и Николаевская области.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия рассматривает возможность проведения провокации в Черном море под фальшивым флагом. Страна-агрессор может провести атаку, чтобы обвинить в этом Украину.