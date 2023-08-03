Такая большая развернутая корабельная группировка врагом может быть использована для провокаций. Об этом начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Оккупанты используют ракетобезопасный район

По словам Гуменюк, говорится о провокациях, которые россияне тренировали во время своих учений в Черном море после того, "как сообщили, что будут воспринимать гражданские суда с намерением направляться в порты Украины как военную цель и как суда, перевозящие военный груз для того, чтобы осуществлять на них или физическое огневое давление или проводить осмотр и принимать какие-либо "правоохранительные" меры".

Начальник прессцентра подчеркнула, что действия России – это нарушение международного морского права. Кроме того, Гуменюк заявила, что врагу неспокойно и неуютно в бухтах, поскольку оккупанты боятся быть пораженными.

Такая крупная корабельная группировка также может означать, что врагу неспокойно и неуютно в бухтах. Они действительно стараются максимально использовать для себя ракетобезопасный​ район как район рассредоточения сил и средств для того, чтобы не поразиться,

– сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что оккупантам почти в каждом ночном кошмаре мерещатся дроны, которых "они действительно опасаются и пытаются держать корабельную группировку в открытом море, а не в пунктах базирования".

Россия может готовить массированную ракетную атаку

Начальник прессцентра рассказала, что два вражеских ракетоносителя продолжают дежурство. Сообщается, что 12 ракет готовы к применению.

Поэтому уровень ракетной опасности в Украине остается очень высоким.

Гуменюк отметила, что накануне была зафиксирована мощная активность стратегической авиации, что может свидетельствовать о подготовке врагом массированной атаки.

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