Ворог не полишає спроб прорватися на територію, контрольовану урядом України. Задля цього він використовує диверсійно-розвідувальні групи. Українським силам вдалося знищити дві такі групи за останні два дні. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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"Пішли вслід за російським воєнним кораблем"

За словами Гуменюк, обстановка на Півдні залишається непростою. Ворог намагається підтягувати резерви.

Втім, і він має низку проблем. По-перше, це уповільнена та ускладнена логістика, над знищення якої у далеких тилах працюють українські сили. По-друге, окупантам не вистачає снарядів. І це видно за кількістю обстрілів, яка невпинно зменшується. І по-третє, це робота Сил Оборон Півдня.

За минулі дві доби Сили Оборони Півдня завдали росіянам суттєвих втрат. Так, було знищено сто окупантів. Крім того, під українських артилерійський вогонь потрапили два човни, на яких диверсійно-розвідувальні групи намагалися маневрувати серед островів Дніпра.

Також були знищені російські міномети, зенітно-ракетний комплекс, автобронетанкова техніка, безпілотник типу "Орлан", ворожі склади.

Російські диверсанти намагаються прориватися