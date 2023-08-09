В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 820 российских захватчиков. Отметим, что это ориентировочные данные, поскольку сложно вести точный подсчет при активных боях. Так что точные потери врага могут быть еще выше.

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Свежие потери России

С начала полномасштабного вторжения на утро 9 августа враг потерял ориентировочно 251 620 своих военных. Кроме того, много своей техники. В частности:

танков – 4262 (+8),

боевых бронированных машин – 8290 (+12),

артиллерийских систем – 5013 (+17),

РСЗО – 711 (+2),

средств ПВО – 469 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 312 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),

крылатых ракет – 1377 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7479 (+19),

специальной техники – 742 (+5).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ