Россияне 9 августа попали по территории детского сада в Херсоне. По факту очередного обстрела прокуратура приступила к производству.
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В результате обстрела ранен дедушка
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, 9 августа 2023 около 11:40 вражеская осуществила минометный обстрел города Херсон. Оккупанты попали по территории детского сада в одном из микрорайонов областного центра.
В результате обстрела травму головы получил 72-летний мужчина.
Также повреждено здание дошкольного учебного заведения.
В настоящее время проводятся все мероприятия, необходимые для фиксирования преступления.
Украинские военные продвигаются в Херсонской области
- Вооруженные Силы Украины продолжают наносить мощные потери россиянам. Они еще раз поразили вражеский пункт управления. Это произошло во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В сети уже обнародовали соответствующие кадры поражения.
- Распространяется информация, что украинские бойцы совершили высадку на левом берегу реки Днепр. После этого глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал катера с красноречивым названием. На новых катерах есть интересная надпись: "А давайте я тихонько в лес уйду". Ким отметил, что скоро эти катера появятся на левом берегу Херсон.
- Российские захватчики во временно оккупированной Каховке и других населенных пунктах Херсонской области распространяли фейки якобы "отвод" войск из этих территорий. Такими действиями враги пытались обнаружить проукраинских людей.