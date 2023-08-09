Так, на новых катерах есть интересная надпись: "А давайте я тихонько в лес уйду". Ким отметил, что скоро эти катера появятся на левом берегу Херсонской области.
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Как выглядят катера с красноречивым названием
На обнародованном видео можно увидеть два катера, на которых написано: "А давайте я тихонько в лес уйду".
Как говорил Ванёк, подъехал подгон от неизвестного шейха. Скоро ждите на левом берегу,
– прокомментировал видео Виталий Ким.
Катера с известной фразой: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Появилась информация, что украинские бойцы совершили высадку на левом берегу реки Днепр, вызвав панику среди оккупантов. Возле села Казачьи Лагери была высадка наших бойцов вместе со спецназом ГУР, выбившим российский 1322 батальона с позиций.
- Это позволило создать опорный пункт на левом берегу Днепра. Бойцы обошли Казачьи Лагеря с юга и продолжили наступление в направлении села Челбурда.
- Следует отметить, что дальнейшее движение создает условия для окружения подразделений врага.
- Информация о событиях в Херсонской области освещается только дозированно, чтобы это не навредило работе ВСУ. Наталья Гуменюк – начальница Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины, подтвердила проведение рейдов на левом берегу Днепра.
- По словам Гуменюк, на левобережье Херсонской области проведение боевых действий несколько усложнено тем, что линия фронта фактически является широкой рекой со сложными географическими особенностями русла. К этому можно добавить определенные сложности из-за подрыва Каховской дамбы. Однако при всех трудностях ВСУ продолжают эффективно делать свою работу и добиваться новых успехов.