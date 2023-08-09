Так, на нових катерах є цікавий напис: "А давайте я тихонечко в лес уйду". Кім зазначив, що скоро ці катери з’являться на лівому березі Херсонщині.

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Як виглядають катери з красномовною назвою

На оприлюдненому відео можна побачити два катери, на яких написано: "А давайте я тихонечко в лес уйду".

Зверніть увагу! Ця фраза нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Він сказав її поліцейському після ДТП із постраждалими в серпні 2021 року. Після цього з відомою фразою з’явилося безліч мемів у мережі.

Як казав Ваньок, під’їхав подгон від невідомого шейха. Скоро чекайте на лівому березі,

– прокоментував відео Віталій Кім.

Катери з відомою фразою: дивіться відео

Що цьому передувало