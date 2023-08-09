Так, на нових катерах є цікавий напис: "А давайте я тихонечко в лес уйду". Кім зазначив, що скоро ці катери з’являться на лівому березі Херсонщині.
До теми ЗСУ здійснили "обмежений рейд" через Дніпро на Херсонщині: що про це думають аналітики ISW
Як виглядають катери з красномовною назвою
На оприлюдненому відео можна побачити два катери, на яких написано: "А давайте я тихонечко в лес уйду".
Як казав Ваньок, під’їхав подгон від невідомого шейха. Скоро чекайте на лівому березі,
– прокоментував відео Віталій Кім.
Катери з відомою фразою: дивіться відео
Що цьому передувало
- З’явилася інформація, що українські бійці здійснили висадку на лівому березі річки Дніпро, викликавши паніку серед окупантів. Біля села Козачі Лагері була висадка наших бійців разом із спецназом ГУР, які вибили російський 1322 батальйон з позицій.
- Це дозволило створити опорний пункт на лівому березі Дніпра. Бійці обійшли Козачі Лагері з півдня та продовжили наступ у напрямку села Челбурда.
- Зазначається, що подальший рух створює умови для оточення підрозділів ворога.
- Інформацію про події на Херсонської області висвітлюють лише дозовано, аби це не нашкодило роботі ЗСУ. Наталя Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, підтвердила проведення рейдів на лівому березі Дніпра.
- За словами Гуменюк, на лівобережжі Херсонщині проведення бойових дій дещо ускладнене тим, що лінія фронту фактично є широкою рікою зі складними географічними особливостями русла. До цього ж можна додати певні складнощі через підрив Каховської дамби. Однак попри всі труднощі ЗСУ продовжують ефективно робити свою роботу й досягати нових успіхів.