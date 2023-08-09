Інформацію про події на Херсонської області висвітлюють лише дозовано, аби це не нашкодило роботі ЗСУ. Наталя Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, в ефірі 24 Каналу підтвердила проведення рейдів на лівому березі Дніпра.

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Просування ЗСУ не зупинити

На лівобережжі Херсонщині проведення бойових дій дещо ускладнене тим, що лінія фронту фактично є широкою рікою зі складними географічними особливостями русла. До цього ж можна додати певні складнощі через підрив Каховської дамби.

Однак попри всі труднощі ЗСУ продовжують ефективно робити свою роботу й досягати нових успіхів.

Зараз проведені певні рейди, далі триває контрбатарейна боротьба. Ця операція дуже складна, тож скільки інформаційні джерела (офіційні, українські – 24 Канал) подали – тим обсягом і потрібно насолоджуватись,

– наголосила Наталя Гуменюк.

Дії українських військових викликали певний ажіотаж, зокрема в російських пропагандистських джерелах. Зрештою, це дало росіянам розуміння, що просування ЗСУ не зупиниться.

Так, окупаційний глава Херсонщини Володимир Сальдо намагався заспокоїти свою "авдиторію". Мовляв, російська артилерія нібито відбили українські катери та не дали ЗСУ закріпитись на лівому березі.

Натомість російські "воєнкори" 8 серпня, випереджаючи одне одного, писали що усе погано. Адже окупанти не були готові до таких активностей з боку українців. Зокрема, мовиться про бої в районі Козачі Лагері. Крім того, були повідомлення й про те, що ЗСУ таки вдалось висадитись на лівому березі.

Наталя Гуменюк про роботу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: дивитись відео

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