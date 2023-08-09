Результатом рейда диверсионной группы ВСУ на левый берег Днепра стало уничтожение и пленение 25 российских оккупантов, пытавшихся отразить прорыв защитников Украины. Об этом сообщил "военкор" Егор Гузенко (Тринадцатый) у себя в телеграмме. Украинский журналист Денис Казанский собрал нытье пропагандиста.

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"Если говорить по правде, то дела такие: "успешное отражение вылазки ДРГ ВСУ" нам обошлось в общей сложности 25 человек наших убитых и пленных, среди них три офицера... Хохлы прихватили с собой оружие, радиостанции, телефоны, боеприпасы и другие ценные вещи , и информацию", – сокрушается Гузенко.



Российские пропагандисты плачут из-за потерь / Скриншот с российского телеграмм-канала

Больше нытье окупантов о маневрах ВСУ на Левобережье:

Что известно о высадке десанта на Левобережье

В отчете Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские силы совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области.

Отмечают, что ВСУ 8 августа высадили в 7 катеров, каждый из которых перевозил 6 – 7 человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись вглубь на 800 метров.

Заметим, что в сведении Генштаба не было информации об этих действиях защитников. Заместитель министра обороны Анна Маляр вчера комментируя события, лаконично отметила, что "определенные действия уже предприняты, уже завершены".

Важно! 9 августа в Минобороны подчеркнули, что ни они, ни Генштаб на данный момент не подтверждают информацию о форсировании Днепра Силами обороны и о высадке украинских защитников на левом берегу в Херсонской области.