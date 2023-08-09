Результатом рейду диверсійної групи ЗСУ на лівий берег Дніпра стало знищення і полон 25 російських окупантів, які намагалися відбити прорив захисників України. Про це повідомив "воєнкор" Єгор Гузенко (Тринадцятий) у себе в телеграмі. Український журналіст Денис Казанський зібрав ниття пропагандиста.

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"Якщо говорити по правді, то справи такі: "успішне відбиття вилазки ДРГ ЗСУ" нам обійшлося загалом у 25 осіб наших убитих і полонених, серед них три офіцери... Хохли прихопили з собою зброю, радіостанції, телефони, боєприпаси та інші цінні речі, та інформацію", – журиться Гузенко.



Російські пропагандисти плачуться через втрати / Скриншот з російського телеграм-каналу

Більше ниття окупантів про маневри ЗСУ на Лівобережжі:

Що відомо про висадку десанту на Лівобережжі

У сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро і висадилися на східному березі Херсонської області.

Зазначають, що ЗСУ 8 серпня висадили до 7 катерів, кожен з яких перевозив 6 – 7 осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Табори, прорвали російську оборону і просунулися вглиб на 800 метрів.

Зауважимо, що у зведенні Генштабу не було інформації про ці дії захисників. Водночас учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр коментуючи події, лаконічно зазначила, що "певні дії вже зроблені, вже завершені".

Важливо! 9 серпня у Міноборони наголосили, що ні вони, ні Генштаб станом на зараз не підтверджують інформацію щодо форсування Дніпра Силами оборони та щодо висадки українських захисників на лівому березі в Херсонській області.