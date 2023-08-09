Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує 24 Канал. Попередньо, в ISW заявили, що ЗСУ здійснили "обмежений рейд" в районі населеного пункту Козачі Лагері: прорвали оборону ворога і просунулися вглиб на 800 метрів.

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Збройні сили і Генштаб не підтверджують інформацію станом на зараз, і ми просимо, і звертаємося до всіх вже вкотре: довіряти тільки офіційним джерелам. Важливо розуміти, що будь-яка інформація, яка пов'язана із зоною бойових дій – це не просто інформація, не просто новина, вона може впливати на хід бойових дій,

– зазначила Ганна маляр.

Вона наголосила, що лише та інформація, яку подають Генштаб та Міністерство оборони, є безпечною для ведення наших бойових дій.

Та відзначила, що увага всього світу прикута до подій в Україні – інформації поширюється багато, однак спиратись потрібно насамперед на ту, яку підтверджує вище військове керівництво країни.

Слід дочекатись даних від Генштабу

Маляр звернула увагу, що першими дані про висадку українських військ на лівому березі оприлюднили росіяни.

Першоджерелом цієї інформації були росіяни і вже далі ця інформація пішла в життя. Це закони розвитку соціальних мереж. Але станом на зараз Генеральний штаб це не підтвердив. Щойно підтвердить Генеральний штаб, ми обов'язково скажемо,

– запевнила Маляр.

Водночас вона підтвердила, що окремі операції на лівому березі Дніпра, про які напередодні повідомляло Головне управління розвідки, дійсно відбулися.

Зверніть увагу! Російські пропагандисти істерять через імовірну висадку українських військ на лівому березі Дніпра. Кажуть, не можуть дорахуватись цілої розвідувальної групи – вона кудись зникла разом із командиром – майором Томовим.