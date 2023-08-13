Об этом 24 Каналу рассказал херсонский журналист Сергей Никитенко, отметив, что это первый случай, когда россияне обстреливали Херсонскую область в воскресенье.

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В Херсоне было очень громко

По состоянию на 17:00 известно, что в результате вражеских обстрелов погибли 7 человек, 13 раненых. В Широкой Балке Станиславской общины погибла целая семья – муж, жена, ребенок, которому еще не исполнился месяц от рождения, и 12-летний мальчик, который умер в больнице от серьезных ранений.

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Также в Станиславе есть погибшие из-за обстрелов россиян, в частности пастор местной церкви Николай Тачишвили.

"В Херсоне было сегодня очень громко из-за прилетов по спальным микрорайонам. В результате обстрела есть трое раненых. Информация еще уточняется", – отметил журналист.

Важно! Как сообщили в Херсонской ОВА, 14 августа в Херсонской области объявлен Днем траура по убитым Россией гражданским жителям. Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибших!

Уже днем город "вымирает"

В Херсоне сейчас сложная ситуация и местные жители очень переживают из-за постоянных обстрелов россиян.

Сегодня в Таврическом микрорайоне был прилет, в результате которого пострадали женщины пенсионного возраста, сидевшие на скамейке у подъезда. Они наверняка сидели на той скамейке и до войны, и продолжали сидеть и сейчас,

– подчеркнул Никитенко.

Утром Херсон производит впечатление мирного города: ездят машины, спешат люди, магазины работают. А примерно в 14:00 город "вымирает". И перед комендантским часом, который начинается в 21.00, нет вообще ни одного человека на улицах города.

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Уйдут только под бешеным давлением

В то же время, россияне на левом берегу Днепра, по сообщению местных с оккупированных территорий, сосредоточили свои силы и не собираются уходить оттуда без боя. Если и они уйдут, то только под бешеным натиском украинских сил.

Также оккупанты продолжают давить на местное население. Кроме того, они угоняют автомобильную технику. И вообще, на оккупированных территориях ситуация непростая.

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