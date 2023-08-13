Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что российские захватчики 13 августа обстреляли Херсон, Широкую Балку, Станислав, Берислав, Камышаны, Золотую Балку, Новокаиры, Велетенское. Об этом он написал в соцсетях.
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Какая ситуация в Херсонской области
Глава МВД заявил, что после вражеских обстрелов в Херсонской области загорелись частные домовладения. Пожар охватил жилые дома и гаражное помещение.
Отважные спасатели ГСЧС ликвидировали все возгорания, несмотря на повторные обстрелы оккупантов,
– заметил Клименко
В результате атаки страны-агрессорки есть погибшие и пострадавшие в Херсонской области. По состоянию на 17:00 13 августа известно о семи погибших. Россияне убили 2 человек в Станиславе. Также оккупанты унесли жизни 5 человек в Широкой Балке.
Кроме этого известно о 13 раненых. В Херсоне пострадали 3 человека, в Бериславе – тоже 3. В Комишанах и Станиславе есть по 2 пострадавших. В Золотой Балке, Велетенском и Новокаирах – по 1 пострадавшему.
Ужасные последствия российского террора в Херсонской области / Фото Игоря Клименко
Россия убила детей в Херсонской области
- Недавно стало известно, что российские захватчики убили целую семью в Широкой Балке. Супруги и их дочь погибли сразу. Спасателям удалось извлечь из-под завалов живого 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии. Однако после госпитализации он скончался в больнице.
- Как пояснили в Херсонской ОВА, россияне атаковали область из артиллерии и "Града". Также там заявили, что самой младшей жертве захватчиков было всего 23 дня от рождения. Оккупанты лишили жизни Софийку, ее брата Андрея и их родителей.