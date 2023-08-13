Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что российские захватчики 13 августа обстреляли Херсон, Широкую Балку, Станислав, Берислав, Камышаны, Золотую Балку, Новокаиры, Велетенское. Об этом он написал в соцсетях.

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Какая ситуация в Херсонской области

Глава МВД заявил, что после вражеских обстрелов в Херсонской области загорелись частные домовладения. Пожар охватил жилые дома и гаражное помещение.

Отважные спасатели ГСЧС ликвидировали все возгорания, несмотря на повторные обстрелы оккупантов,

– заметил Клименко

В результате атаки страны-агрессорки есть погибшие и пострадавшие в Херсонской области. По состоянию на 17:00 13 августа известно о семи погибших. Россияне убили 2 человек в Станиславе. Также оккупанты унесли жизни 5 человек в Широкой Балке.

Кроме этого известно о 13 раненых. В Херсоне пострадали 3 человека, в Бериславе – тоже 3. В Комишанах и Станиславе есть по 2 пострадавших. В Золотой Балке, Велетенском и Новокаирах – по 1 пострадавшему.

Ужасные последствия российского террора в Херсонской области / Фото Игоря Клименко



Россия убила детей в Херсонской области