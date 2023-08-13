Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що російські загарбники 13 серпня обстріляли Херсон, Широку Балку, Станіслав, Берислав, Комишани, Золоту Балку, Новокаїри, Велетенське. Про це він написав у соцмережах.
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Яка ситуація на Херсонщині
Голова МВС заявив, що після ворожих обстрілів у Херсонській області загорілися приватні домоволодіння. Пожежа охопила житлові будинки та гаражне приміщення.
Відважні рятувальники ДСНС ліквідували всі загоряння, незважаючи на повторні обстріли окупантів,
– зауважив Клименко
Внаслідок атаки країни-агресорки є загиблі й постраждалі на Херсонщині. Станом на 17:00 13 серпня відомо про 7 загиблих. Росіяни вбили 2 людей у Станіславі. Також окупанти забрали життя в 5 людей у Широкій Балці.
Крім цього відомо про 13 поранених. У Херсоні постраждали 3 людини, у Бериславі – теж 3. У Комишанах і Станіславі є по 2 постраждалих. У Золотій Балці, Велетенському та Новокаїрах – по 1 постраждалому.
Жахливі наслідки російського терору на Херсонщині / Фото Ігоря Клименка
Росія вбила дітей на Херсонщині
- Нещодавно стало відомо, що російські загарбники вбили цілу сім'ю у Широкій Балці. Подружжя та їхня мала донька загинули одразу. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів живого 12-річного хлопчика у важкому стані. Однак після госпіталізації він помер у лікарні.
- Як пояснили у Херсонській ОВА, росіяни атакували область з артилерії та "Граду". Також там заявили, що найменшій жертві загарбників було лише 23 дні від народження. Окупанти позбавили життя Софійку, її брата Андрія та їхніх батьків.