Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що російські загарбники 13 серпня обстріляли Херсон, Широку Балку, Станіслав, Берислав, Комишани, Золоту Балку, Новокаїри, Велетенське. Про це він написав у соцмережах.

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Яка ситуація на Херсонщині

Голова МВС заявив, що після ворожих обстрілів у Херсонській області загорілися приватні домоволодіння. Пожежа охопила житлові будинки та гаражне приміщення.

Відважні рятувальники ДСНС ліквідували всі загоряння, незважаючи на повторні обстріли окупантів,

– зауважив Клименко

Внаслідок атаки країни-агресорки є загиблі й постраждалі на Херсонщині. Станом на 17:00 13 серпня відомо про 7 загиблих. Росіяни вбили 2 людей у Станіславі. Також окупанти забрали життя в 5 людей у Широкій Балці.

Крім цього відомо про 13 поранених. У Херсоні постраждали 3 людини, у Бериславі – теж 3. У Комишанах і Станіславі є по 2 постраждалих. У Золотій Балці, Велетенському та Новокаїрах – по 1 постраждалому.

Жахливі наслідки російського терору на Херсонщині / Фото Ігоря Клименка



Росія вбила дітей на Херсонщині