Росіяни обстріляли Станіславську громаду комбіновано – Широку Балку з артилерії, Станіслав – з РСЗВ "Град". Загалом від рук окупантів загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей.

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У Софійки мало бути щасливе дитинство

Заступниця голови Херсонської ОВА Ольга Малярчук повідомила, що росіяни на Херсонщині вбили всю сім'ю у Широкій Балці. Найменшій жертві не виповнилося й місяця – їй було всього 23 дні від народження.

Дівчинка у якої мало бути щасливе дитинство та майбутнє. Дівчинка… яку "звільнили" від життя. Софійка, яка стала янголятком,

– прокоментувала трагедію Малярчук.

Її брат, 12-річний Артем, був у критичному стані. Його терміново госпіталізували, але попри усі намагання медиків хлопчик теж загинув. Померли від артилерійського обстрілу і їхні батьки.

Голова ОВА Олександр Прокудін також прокоментував цинічне вбивство окупантів. Він додав, що у селі Станіслав окупанти забрали життя у пастора християнської церкви Тачишвілі Миколи Миколайовича та ще одного чоловіка.

Крім того, 13 серпня від обстрілів потерпали також Золота Балка, Херсон, Велетенське та Комишани. Загалом відомо про щонайменше 13 поранених в Херсонській області.

Зверніть увагу! У Херсонській області 14 серпня оголосили Днем жалоби за вбитими Росією цивільними людьми.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблих!

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