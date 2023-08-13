Росіяни обстріляли Станіславську громаду комбіновано – Широку Балку з артилерії, Станіслав – з РСЗВ "Град". Загалом від рук окупантів загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей.
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У Софійки мало бути щасливе дитинство
Заступниця голови Херсонської ОВА Ольга Малярчук повідомила, що росіяни на Херсонщині вбили всю сім'ю у Широкій Балці. Найменшій жертві не виповнилося й місяця – їй було всього 23 дні від народження.
Дівчинка у якої мало бути щасливе дитинство та майбутнє. Дівчинка… яку "звільнили" від життя. Софійка, яка стала янголятком,
– прокоментувала трагедію Малярчук.
Її брат, 12-річний Артем, був у критичному стані. Його терміново госпіталізували, але попри усі намагання медиків хлопчик теж загинув. Померли від артилерійського обстрілу і їхні батьки.
Голова ОВА Олександр Прокудін також прокоментував цинічне вбивство окупантів. Він додав, що у селі Станіслав окупанти забрали життя у пастора християнської церкви Тачишвілі Миколи Миколайовича та ще одного чоловіка.
Крім того, 13 серпня від обстрілів потерпали також Золота Балка, Херсон, Велетенське та Комишани. Загалом відомо про щонайменше 13 поранених в Херсонській області.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- У Раденську на Херсонщині українські захисники ліквідували російський склад з боєприпасами. Місцеві жителі повідомляли, що протягом кількох хвилин слухали детонацію снарядів.
- На Херсонщині окупанти тричі випадково впустили бомби на своїх "побратимів". Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни хотіли спрямувати керовані авіабомби на Бериславський район, проте впали вони на голови росіян.
- ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу й нищать окупантів на Херсонщині. Протягом доби 11 серпня ЗСУ демілітаризували 12 одиниць техніки на лівобережжі Херсонщини, серед яких – зенітно-ракетний комплекс "Стріла".