Россияне обстреляли Станиславскую общину комбинированно – Широкую Балку из артиллерии, Станислав – из РСЗО "Град". В общем от рук оккупантов погибли 7 человек, среди которых двое детей.
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У Софийки должно быть счастливое детство
Заместитель председателя Херсонской ОВА Ольга Малярчук сообщила, что россияне в Херсонской области убили всю семью в Широкой Балке. Младшей жертве не исполнилось и месяца – ей было всего 23 дня от рождения.
Девочка у которой должно быть счастливое детство и будущее. Девочка… которую "освободили" от жизни. Софийка, которая стала ангелочком,
– прокомментировала трагедию Малярчук.
Ее брат, 12-летний Артем, был в критическом состоянии. Его срочно госпитализировали, но, несмотря на все попытки медиков, мальчик тоже погиб. Умерли от артиллерийских обстрелов и их родители.
Глава ОВА Александр Прокудин также прокомментировал циничное убийство оккупантов. Он добавил, что в селе Станислав оккупанты унесли жизни у пастора христианской церкви Тачишвили Николая Николаевича и еще одного мужа.
Кроме того, 13 августа от обстрелов пострадали также Золотая Балка, Херсон, гигантское и Камышаны. Всего известно по меньшей мере о 13 раненых в Херсонской области.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- В Раденске в Херсонской области украинские защитники ликвидировали российский склад с боеприпасами. Местные жители сообщали, что несколько минут слушали детонацию снарядов.
- В Херсонской области оккупанты трижды случайно уронили бомбы на своих "собратьев". Наталья Гуменюк сообщила, что россияне хотели направить управляемые авиабомбы на Бериславский район, однако упали они на головы россиян.
- ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу и уничтожают оккупантов в Херсонской области. В течение суток 11 августа ВСУ демилитаризовали 12 единиц техники на левобережье Херсона, среди которых – зенитно-ракетный комплекс "Стрела".