Россияне обстреляли Станиславскую общину комбинированно – Широкую Балку из артиллерии, Станислав – из РСЗО "Град". В общем от рук оккупантов погибли 7 человек, среди которых двое детей.

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У Софийки должно быть счастливое детство

Заместитель председателя Херсонской ОВА Ольга Малярчук сообщила, что россияне в Херсонской области убили всю семью в Широкой Балке. Младшей жертве не исполнилось и месяца – ей было всего 23 дня от рождения.

Девочка у которой должно быть счастливое детство и будущее. Девочка… которую "освободили" от жизни. Софийка, которая стала ангелочком,

– прокомментировала трагедию Малярчук.

Ее брат, 12-летний Артем, был в критическом состоянии. Его срочно госпитализировали, но, несмотря на все попытки медиков, мальчик тоже погиб. Умерли от артиллерийских обстрелов и их родители.

Глава ОВА Александр Прокудин также прокомментировал циничное убийство оккупантов. Он добавил, что в селе Станислав оккупанты унесли жизни у пастора христианской церкви Тачишвили Николая Николаевича и еще одного мужа.

Кроме того, 13 августа от обстрелов пострадали также Золотая Балка, Херсон, гигантское и Камышаны. Всего известно по меньшей мере о 13 раненых в Херсонской области.

Обратите внимание! В Херсонской области 14 августа объявили Днем траура по убитым Россией гражданским людям.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибших!

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