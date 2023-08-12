На видео, выложенном в сеть, можно увидеть, как что-то очень красиво горит. Кроме того, слышны звуки постоянной детонации.

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Горит-пылает и громко детонирует

Очевидцы дали нам возможность в полной мере насладиться последствиями попадания по военной базе россиян. Так, в Раденске на Херсонщине оккупанты получили очередное напоминание, что им не рады в Украине.

Последствия попадания по военной базе в Раденске: смотрите видео

Мониторинговые группы сообщали, что в склад с боеприпасами в Раденске попали около 15:00. В них отметили, что идет работа на левобережье Херсонщины.

Для понимания ситуации: Раденск – одно из сел на Херсонщине. Оно принадлежит к Олешковской городской общине. А его население составляло 3 972 человека.

Где расположен Раденск, что на Херсонщине: смотрите на карте

Тем временем топливозаправщик самоликвидировался на трассе Мелитополь – Бердянск. Таким образом, российская техника продолжает саботировать действия оккупантов.

Топливозаправщик горел посреди дороги

Очевидцы практически сразу же сняли на видео момент горения машины с топливом. Заметим, что в результате этого перекрыли сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Мэр Мелитополя Иван Федоров иронически отреагировал на возгорание машины. По его словам, русским захватчикам "не везет на нашей земле". Городской голова добавил, что оккупанты нарушают правила безопасности и движения. Это и становится причиной того, что "мост дымит, машины пылают".

На этот раз вражеские Урал и КамАЗ, как два быка из басни, не поделили дорогу у Приазовского между Мелитополем и Бердянском. А дальше столкновение с бензовозом, вспышка, огонь,

– отметил Федоров.

К слову, 12 августа также беспокойно было в Бердянске. Там прогремел мощный взрыв. После этого огромный столб дыма поднялся в небо. Жители Мариупольского района между Ялтой и Урзуф слышали звуки взрывов. Кроме того, начали активно выкладывать видео "хлопка" в сеть.