Дроны заходили в столицу группами. Они атаковали с разных направлений.

Важно Несколько групп "Шахедов" выпустили по Украине: что известно о ночной атаке дронами-камикадзе

Что известно о ночной атаке Киева

Как рассказали в КГВА, в эту ночь враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Дроны заходили в столицу группами и с разных направлений.

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Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА,

– отметила власть.

Однако обломки дронов упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Впрочем, большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи и дорожное покрытие.

"Сейчас известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни). Данные оперативного сведения уточняются", – добавили в КГВА.

Предыдущая массированная атака столицы