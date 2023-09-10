Дроны заходили в столицу группами. Они атаковали с разных направлений.
Важно Несколько групп "Шахедов" выпустили по Украине: что известно о ночной атаке дронами-камикадзе
Что известно о ночной атаке Киева
Как рассказали в КГВА, в эту ночь враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Дроны заходили в столицу группами и с разных направлений.
Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА,
– отметила власть.
Однако обломки дронов упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Впрочем, большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи и дорожное покрытие.
"Сейчас известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни). Данные оперативного сведения уточняются", – добавили в КГВА.
Предыдущая массированная атака столицы
- Напомним, что 6 сентября была очередная ракетная атака врага на Киев с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированная.
- Так, из района Саратовской области из самолетов стратегической авиации Ту-95МС россияне выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.
- Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа – баллистического.
- К счастью, все вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. Обошлось без жертв и разрушений.
- Позже в Воздушных силах рассказали, что 6 сентября противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей: 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
- Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".