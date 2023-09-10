Дрони заходили на столицю групами. Вони атакували з різних напрямків.
Важливо Кілька груп "Шахедів" випустили по Україні: що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе
Що відомо про нічну атаку Києва
Як розповіли у КМВА, цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків.
Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА,
– зазначила влада.
Однак уламки дронів впали в кількох районах столиці. У Шевченківському вони пошкодили квартиру у багатоповерхівці. Втім, більшість уламків – впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач та дорожнє покриття.
"Наразі відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються", – додали у КМВА.
Попередня масована атака столиці
- Нагадаємо, що 6 вересня була чергова ракетна атака ворога на Київ з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована.
- Так, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.
- Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу – балістичного.
- На щастя, усі ворожі цілі, які рухалися у напрямку Києва, були знищені силами і засобами ППО. Обійшлось без жертв та руйнувань.
- Згодом у Повітряних силах розповіли, що 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі: 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".