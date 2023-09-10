Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що обстріл відбувся близько 7 ранку. За попередньою інформацією, житловий будинок після влучання загорівся.
Дивіться також Кілька груп "Шахедів" випустили по Україні: що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе
Середмістя Херсона опинилося під вогнем ворога
Крім того, унаслідок російського обстрілу пошкоджені приватний магазин, трансформаторна підстанція і будівля закладу освіти.
Роман Мрочко зазначив, що інформація уточнюється.
Попередні обстріли Херсона: подробиці
Зазначимо, що 7 вересня росіяни також обстріляли Херсон і поцілили по житловому кварталу. Снаряд влучив в одну з квартир дев'ятиповерхівки. На щастя, в помешканні нікого не було. Рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу в одній з кімнат квартири.
Крім того, російські військові обстрілювали Херсон протягом 3 вересня. Після обіду в місті лунали вибухи.
Росіяни вночі атакували Україну дронами-камікадзе
- Уночі 10 вересня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з північного напрямку (Курськ). Всього було зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини.
- У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 ворожих дронів.
- У КМВА розповіли, що дрони заходили на столицю групами з різних напрямків. Уламки впали в кількох районах столиці.
- У Шевченківському районі уламки пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Водночас більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію.
- Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. Відомо про одного постраждалого.