Во время штурмовых действий украинские бойцы уволили село Андреевка Донецкой области. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 15 сентября.
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Враг теряет живую силу и технику
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Там, за прошедшие сутки враг предпринял около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
– говорится в сообщении Генштаба.
На Мелитопольском направлении Силы обороны наступали в районе Вербового Запорожской области и тоже нанесли оккупационным войскам значительные потери.
Удары ВСУ по позициям врага
В сводке также сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники армии России.
Украинскими подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств, 1 состав боеприпасов россиян.