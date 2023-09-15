Під час штурмових дій українські бійці звільнили село Андріївка Донецької області. Усього упродовж минулої доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень.Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 вересня.

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Ворог втрачає живу силу та техніку

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там, протягом минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Крім того, всі атаки ворога в районі Мар'їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони наступали в районі Вербового Запорізької області та теж завдали окупаційним військам значних втрат.

Удари ЗСУ по позиціях ворога

У зведенні також повідомили, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки армії Росії.

Українськими підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів росіян.

Довідка. Станом на 15 вересня бойові втрати ворога сягнули понад 271 тисячу вояк, за минулу добу захисники ліквідували орієнтовно 470 окупантів.