ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Украинским военным удалось установить контроль над Андреевкой.

Смотрите также ВСУ выполняют две главные задачи: чем важны операции в Крыму и Черном море

ВСУ освобдили Андреевку

В утреннем отчете Генштаба говорится, что украинским воинам удалось овладеть Андреевкой Донецкой области. Это стало возможным благодаря успешным штурмовым действиям. Наши военные продолжают там наносить врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также ВСУ имели частичный успех в районе Клищиевки.

Враг совершил свыше 10 неудачных попыток наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области. Атаки врага у Марьинки завершились для него большими потерями.

Преждевременное "освобождение" Андреевки

Вчера 14 сентября Минобороны поспешило "освобдить" Андреевку. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что Андреевка находится под контролем украинской армии, хотя это еще было не так. За поселок велись тяжелые бои. В ВСУ обратили внимание на пост Маляр. Там заявили, что представленная ею информация не соответствует действительности.

Тогда чиновница поспешила исправить свой пост и заявила, что ситуация в населенном пункте изменчива. По ее словам, ошибка произошла из-за коммуникационного сбоя.

Я не преподаю такую информацию без координации и согласования с военными. Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий,

– написала заместитель министра.

Контрнаступление ВСУ: что известно