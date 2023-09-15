ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Украинским военным удалось установить контроль над Андреевкой.
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ВСУ освобдили Андреевку
В утреннем отчете Генштаба говорится, что украинским воинам удалось овладеть Андреевкой Донецкой области. Это стало возможным благодаря успешным штурмовым действиям. Наши военные продолжают там наносить врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.
Также ВСУ имели частичный успех в районе Клищиевки.
Враг совершил свыше 10 неудачных попыток наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области. Атаки врага у Марьинки завершились для него большими потерями.
Преждевременное "освобождение" Андреевки
Вчера 14 сентября Минобороны поспешило "освобдить" Андреевку. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что Андреевка находится под контролем украинской армии, хотя это еще было не так. За поселок велись тяжелые бои. В ВСУ обратили внимание на пост Маляр. Там заявили, что представленная ею информация не соответствует действительности.
Тогда чиновница поспешила исправить свой пост и заявила, что ситуация в населенном пункте изменчива. По ее словам, ошибка произошла из-за коммуникационного сбоя.
Я не преподаю такую информацию без координации и согласования с военными. Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий,
– написала заместитель министра.
Контрнаступление ВСУ: что известно
- В Минобороны заявили, что юг – это основное направление наступления Сил обороны Украины. Везде на южном направлении россияне находятся в обороне, а ВСУ двигаются вперед. В то же время, по словам Анны Маляр, враг не стоит статически в обороне, там продолжаются активные боевые действия.
- Военный эксперт раскрыл планы россиян вблизи Авдеевки и Марьинки. Враг не покидает намерений окружить Авдеевку, но ему не хватает сил. Также российские штурмы у этих двух городов являются попыткой оттянуть часть наших сил и ресурсов от обороны Бахмута.