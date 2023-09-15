Окупанти завдали удару по житловому району "Сокіл" у Новій Каховці. Ймовірно, це були керовані авіабомби.
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Приліт по житлових будинках
В окупованій Новій Каховці пролунав вибух. Місцеві ЗМІ пишуть, що атаки керованими авіабомбами зазнав житловий квартал міста. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
В окупаційній владі цинічно заявили про чотири пошкоджені багатоквартирні житлові будинки.
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації не було. Водночас у мережі вже поширюють фото і відео наслідків удару.
Окупанти обстріляли Нову Каховку / Фото соцмережі
Росіяни влучили авіабомбами по житловому району: відео соцмережі
За словами окупаційного адміністрації, удару було завдано по центру міста.
Місцеві кажуть, що під обстріл потрапив житловий район "Сокіл": відео
Кілька будинків серйозно пошкоджені. Відомо про щонайменше трьох загиблих громадян.
У декількох будинках вибило вікна та вимкнули електроенергію. Один із "прильотів" відбувся прямо у житловий двір.
Цього тижня Херсонщина вже потерпала від обстрілів
- Так, 11 вересня росіяни вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру Херсонської області. У селі Станіслав на Херсонщині атаки зазнала амбулаторія. У медичному закладі вибиті вікна та пошкоджено дах. Постраждалі дві жінки. Одна з них – 33-річна фельдшарка отримала мінно-вибухову травму та контузію. Поранення отримала й 63-річна пацієнтка.
- 10 вересня росіяни атакували середмістя Херсона. Там через влучання снаряда виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку.
- 7 вересня Росія вдарила по житловій багатоповерхівці. На щастя, на момент атаки в цій оселі нікого не було, тому обійшлося без загиблих та постраждалих.