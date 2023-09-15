Окупанти завдали удару по житловому району "Сокіл" у Новій Каховці. Ймовірно, це були керовані авіабомби.

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Приліт по житлових будинках

В окупованій Новій Каховці пролунав вибух. Місцеві ЗМІ пишуть, що атаки керованими авіабомбами зазнав житловий квартал міста. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

В окупаційній владі цинічно заявили про чотири пошкоджені багатоквартирні житлові будинки.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації не було. Водночас у мережі вже поширюють фото і відео наслідків удару.

Окупанти обстріляли Нову Каховку / Фото соцмережі

Росіяни влучили авіабомбами по житловому району: відео соцмережі

За словами окупаційного адміністрації, удару було завдано по центру міста.

Місцеві кажуть, що під обстріл потрапив житловий район "Сокіл": відео

Кілька будинків серйозно пошкоджені. Відомо про щонайменше трьох загиблих громадян.

У декількох будинках вибило вікна та вимкнули електроенергію. Один із "прильотів" відбувся прямо у житловий двір.

Цього тижня Херсонщина вже потерпала від обстрілів