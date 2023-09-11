Росія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав на Херсонщині. У медичному закладі пошкоджено вікна та дах.
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Постраждали дві жінки
Внаслідок чергового ворожого обстрілу Херсонщини постраждала 33-річна фельдшарка.
Мінно-вибухову травму та контузію дістала фельдшерка. Постраждалій надають меддопомогу,
– повідомив очільник Херсонської ОВА.
Також постраждала 63-річна пацієнтка.
Росія не дає спокою мирному місту та області. Нещодавно країна-агресорка вдарила по житловій багатоповерхівці. Це сталося у четвер, 7 вересня. На щастя, на момент атаки в цій оселі нікого не було, тому обійшлося без загиблих та постраждалих.
Внаслідок обстрілу в одній з кімнат цієї квартири сталося займання. Рятувальники швидко дісталися будівлі та ліквідували пожежу.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Українські захисники впродовж 10 вересня не допустили російських загарбників до позицій в Херсонській області, які окупанти втратили раніше. Водночас наші військові змогли знищити 6 ворожих катерів у дельті річки Дніпро. Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни атакували з води, маневруючи серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонської області. Однак всі ці спроби нівелювати Збройні Сили нашої держави.
- На лівобережжі Херсонщини окупанти проводять так звані "вибори". Через наступ ЗСУ, який триває, росіяни налякані й агресивні, тому примушують людей голосувати, а за чоловіками влаштували справжнє "полювання". В окупантів з одного боку триває істерика, а з іншого – проходять псевдовибори.
- Ситуація на Півдні України залишається напруженою. Ворог має багато резервів, але це йому не дуже допомагає. Сили оборони завдають російським окупантам шалених втрат. Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що відбувається на Херсонщині. За її словами, російські загарбники вдаються до звичної тактики – терору мирного населення.