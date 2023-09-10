В окупантів з одного боку триває істерика, а з іншого – проходять псевдовибори. Таку думку 24 Каналу висловила журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що це псевдоголосування ніхто у світі не визнає.

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Влаштували "полювання" за чоловіками

Фейкові вибори на окупованій частині Херсонщини тривають вже тиждень. Спершу проходило так зване передголосування й голосування за межами області, зокрема в Росії. Самі ж "вибори" відбуваються 8 – 10 вересня. Їх організували ще й для того, аби відшукати якомога більше чоловіків.

Про це вже повідомляли, також є офіційні підтвердження, що росіяни не мають списків чоловіків, тому вибори для них – це можливість поповнити їхні списки, щоб далі вручати повістки про так звану мобілізацію. Вони фактично влаштували полювання за чоловіками й навіть юнаками, бо 14 років для них це вже той вік, коли вони говорять про призов і мобілізацію,

– сказала журналістка.

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Окупанти налякані

Рух опору на Херсонщині не дає окупантам розслабитися. У Новій Каховці підірвали авто, в якому перевозили так звані бюлетені, а також розкидали листівки про недійсність та незаконність "виборів".

Окупанти дуже агресивні, але налякані. Наприклад, з дронів скинули листівки – своєрідний "привіт" від наших. Росіяни істерично їх прибирали, але навіть той факт, що вони змогли долетіти, їх змогли розсипати в окупованих містах – це свідчить про те, що ми маємо туди доступ,

– підкреслила Євгенія Вірлич.

Вона також додала, що росіяни змушують людей брати участь в псевдовиборах, а також знімають постановні відео з прихильниками "русского міра", де серед акторів навіть не місцеві.

"Вибори дуже схожі на цирк ще й тому, що так звані виборчі дільниці взагалі не прикриті нічим або прикриті ганчіркою, тобто немає таємниці голосування. Виборчі кабінки іноді розташовують десь у парку, куди люди складають якийсь папір", – зауважила Вірлич.

Окупанти намагаються зробити видимість "голосування", тому вже прозвітували, що майже половина людей проголосувала, а 8 вересня навіть зробили вихідним днем, щоб змусити людей йти на виборчі дільниці.

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