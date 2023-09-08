Зокрема, було "гаряче" у Бердянську. За даними джерел 24 Каналу у СБУ, там пролунали вибухи на так званій "виборчій дільниці". Її окупанти облаштували у муніципальному ліцеї.

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Окупантська "дільниця" мала запрацювати вже 8 вересня. Однак не так сталося, як окупантам гадалося. Горе-дільниця так і не запрацювала. Усе через вибухи, які пролунали там у ніч на 8 вересня. Повідомляють, що жару окупантам насипала СБУ.

Росіяни – в істериці. Вони ниють через підрив невстановленого предмета й думають-гадають, як врятуватися від нових візитів "бавовни". Зокрема, керівництво інспектує "підлеглих". Так звані "дільниці" наказують оточити й усе перевіряти.

Водночас окупанти марно стараються. У них немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України. Від "бавовни" ніхто не сховається.

В Олешках підірвали ФСБ-шників

Тривожно для окупантів було й в Олешках на Херсонщині. Там 7 вересня підірвали авто з ФСБ-шниками. Один з них відразу вирушив на концерт до Кобзона. Інший був у дуже важкому стані (сподіваємося, найближчим часом він долучиться до колеги). Окрім того, поранення отримали російські військові, які супроводжували ФСБ-шників.