Внаслідок фаєр-шоу є щонайменше один "двохсотий", повідомляють джерела 24 Каналу у СБУ. Загиблий – ФСБ-шник.

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Його "колега" перебуває у реанімації у важкому стані. Окрім того, поранення отримали троє військових, які супроводжували ФСБ-шників. Як то кажуть, місць на концерті у Кобзона вистачить на всіх.

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Ходять чутки, що "бавовну" в Олешки підвезла СБУ.

Підірвані ФСБ-шники "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заодно – щоб катувати українців,

– мовиться у повідомленні.

Окупантів вкотре попереджують, що така доля чекатиме кожного, хто ступив на українську землю. Ворог не має жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти панічно бояться "бавовни"

Російські окупанти панічно бояться "бавовни", яка регулярно навідує їх на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, нещодавно в Енергодарі (Запорізька область) дрон залетів у будівлю, де перебували загарбники. Окупанти намагаються сховатися від "бавовни". Зокрема, ночують для цього на території ЗАЕС.