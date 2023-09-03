Про неї 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Було уражено одне з місць скупчення ворога, де вони харчувалися.

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"Бавовна" поблизу Полог

За інформацією Федорова, місцевий мешканець облаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес. В одному залі він годував російських офіцерів, а приміщення складів віддав окупантам для зберігання там боєприпасів.

Ворог так організовує свій побут, що там, де їсть, там і зберігає склади з боєприпасами. Це добре, бо одним пострілом або однією "бавовною" можна ліквідувати і склади з боєприпасами, і зрадників-колаборантів, і ворогів,

– сказав мер Мелітополя.

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Внаслідок "бавовни" детонація боєприпасів відбувалася декілька годин. Полум'я перекинулось на два "Камази" росіян і техніку колаборантів. Подібне відбувається майже по всій тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Якщо говоримо про тимчасово окупований Бердянськ, Мелітополь, то це суцільні військові бази. Сьогодні важко знайти якусь виробничу базу чи приміщення, де б не було ворожої техніки чи угрупування. Тож, наразі будь-яка "бавовна" трапляється лише там, де концентруються ворожі війська", – додав Федоров.

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