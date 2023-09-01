Росіяни втрачають більше техніки, ніж можуть розконсервовувати зі своїх складів. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, додавши, що розконсервоване "залізо" ще потребує серйозної профілактики або й ремонту.

Дивіться також ЗСУ просуваються в Кліщіївці та за Роботиним: як за тиждень змінилась карта фронту

Військові Збройних Сил України знищують російську техніку у величезних масштабах. Це підтверджують й цифри незалежних аналітиків з центру "Oryx", які підраховують тільки документально доведені випадки, тобто рахують не всю знищену техніку, а лише ту, яка має фото і відео підтвердження.

Тануть їхні запаси заліза. Навіть по Oryx виходить, що втрати росіян в техніці у 2–3 рази більші ніж наші за однаковий період часу. А головне - лише підтверджені дозволяють стверджувати, що ми швидше знищуємо російське залізо, ніж їхній оборонпром його поновлює,

– сказав Євген Дикий.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" розповів про кількість знищеної техніки росіян: дивіться відео

Як росіяни поновлюють втрати

Противник має декілька джерел поновлення: виробництво нової техніки, розконсервування старої зі складів і ремонт підбитої. Щодо розконсервування, то ситуація на російських складах може бути такою, через яку пройшли ми ще у 2014 році – техніка або в неробочому стані, або взагалі відсутня.

Ми переконалися в цьому самі у 2014, коли на складі на папері є 100 станків, з них реально стоїть 50, а при цьому навіть у тих 50 давно продані акумулятори. Ми відповідні уроки вже зробили, а росіяни з цим стикнулися тільки у 2022 році,

– зауважив Євген Дикий.

Навіть якщо відкинути цей аспект, зброя і техніка, яка зберігається на складах, все одно має ще раз приїхати на завод і, як мінімум, пройти серйозну профілактику. Все це також забирає час. Тому сьогодні картина для росіян виглядає невтішною.

Всі заводи Росії здатні за місяць виробити приблизно 20 танків, поновити зі складів ще 50. Навіть якщо ми дуже високо оцінимо здатність їхніх ремонтних бригад, все одно виходить до 100 танків на місяць і це з великим запасом на їхню користь,

– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Далі потрібно дивитися на цифри втрат. Ми бачимо, що українські військові знищують десятки танків за тиждень, тому за місяць російська сотня точно "перекриється". Схожа ситуація і з артилерією.

Порахуємо з втратами від десятка на день і зрозуміємо, що арифметика в росіян не складається,

– підкреслив Євген Дикий.

Насамкінець він додав, що у випадку прориву наших Сил оборони на південь за Токмак, практично весь Крим стане доступний. Це суттєво вплине на логістику постачання техніки й зброї. На Донбасі ситуація інша, тому що там величезний тил у вигляді Росії.

Ситуація на Півдні: окупантам доводиться відступати