Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона розповіла, що саме на Запорізькому напрямку росіяни вимушені відступати, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Півдні

Гуменюк пояснила, що на Півдні оборона у росіян багаторівнева, яка вибудовувалася протягом тривалого часу. Навіть коли ЗСУ працювали на "далекобій" й проривали російські лінії оборони, то окупанти мали можливість їх "підлатати".

Коли зараз йде безпосереднє просування військ, у ворога немає шансів закріпити ту оборону, яка була "надірвана". Тому через деякий час вона опиняється у статусі "проривна". Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають,

– заявила Гуменюк.

Так, росіянам доводиться відступати. До прикладу, росіянам довелося тікати з Роботиного через потужну роботу ЗСУ. Деокупація територій – це сильний психологічний тиск на росіян.

"Саме просування Сил оборони – це дуже потужний психологічний тиск на ворога, а в умовах гібридної війни – це теж зброя", – наголосила Гуменюк.

Успіхи ЗСУ під час наступу

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Мелітопольському напрямку продовжується наступ українських сил. Так, ЗСУ мали успіх у напрямку населених пунктів Новоданилівка – Вербове. Нині вони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, Сили оборони продовжують наступати й на Бахмутському напрямку – південніше міста Бахмут. Там українські захисники також мають успіхи й закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас російські загарбники не полишають спроб наступати біля Авдіївки та Мар'їнки, проте успіху вони не мають. Також ворог безрезультатно штурмує позиції ЗСУ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.