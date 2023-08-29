Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону докладніше розповів про ситуацію на Півдні. Він наголосив, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та мали успіх поблизу одного з населених пунктів, передає 24 Канал.

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Успіхи ЗСУ під час наступу

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Згодом Ковальов повідомив, що українські захисники мали успіх у напрямку населених пунктів Новоданилівка – Вербове. Нині ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– повідомив Ковальов.

Крім того, ЗСУ продовжують наступальні дії й на Бахмутському напрямку – південніше міста Бахмут. За словами Ковальова, українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас російські загарбники не полишають спроб наступати біля Авдіївки та Мар'їнки, проте успіху вони не мають. Також ворог безрезультатно штурмує позиції ЗСУ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. А також здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви. Противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Там тривають важкі бої. За добу відбулося 32 бойових зіткнення", – розповів Ковальов про ситуацію на Сході.

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