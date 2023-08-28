Найбільшу небезпеку для Збройних Сил України становлять перші 25 кілометрів, які вміщують першу, другу та третю лінії оборони – загалом так звану "лінію Суровікіна". Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Після того, як перші 25 кілометрів оборони противника буде подолано, просуватися ЗСУ буде дещо легше, розповів аналітик. Наступної лінії оборони після цих 25 кілометрів ворог не має аж до Перекопського перешийка.

Однак ця лінія шириною приблизно 25 кілометрів: десь ширше, десь вужче йде по усьому фронту, який займає близько тисячі кілометрів.

Водночас Черник наголосив, що зараз варто усім зберігати здоровий глузд та аналітичні здібності, адже росіяни б'ються на смерть, тому швидко та безболісно звільняти території не вдасться.

Що відбувається на Сході

Уже довгий час ворог концентрує велику кількість живої сили та техніки на Куп'янському напрямку. Він не має успіху на південному плацдармі і на Бахмутському напрямку, який став давно уже політичним питанням, тепер там ворог рухається до оперативного оточення. Угрупування можуть бути знищені чи уполонені, оскільки противник не може звідти тепер вийти. Ці події можуть стати першою точкою каскадного обвалу оборони росіян.

Так, Куп'янський напрямок окупанти обрали, аби за довгий час показати хоч якісь результати. Однак Черник має великі сумніви щодо кількості 100 тисяч осіб на тому напрямку.

Якщо вони мають 50 тисяч там і то добре, однак цей корпус потрібно забезпечити понад 800 танками. Джерела повідомляють, що там є ледве 500. Потрібно також понад 2,5 тисячі броньованих машин, джерела повідомляють – є до 500. І понад тисячу одиниць ствольної артилерії – з цим також є проблема,

– розповів експерт.

Якщо комплектація ворога на тому напрямку сягне хоча б 60% – це буде значний успіх для окупанта. Однак свого часу українські оборонці витримали битву за Бахмут, отже і битва за Куп'янськ буде їм під силу.

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