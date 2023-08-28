Наибольшую опасность для Вооруженных Сил Украины представляют первые 25 километров, которые вмещают первую, вторую и третью линии обороны – в целом так называемую "линию Суровикина". Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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После того, как первые 25 километров обороны противника будут преодолены, продвигаться ВСУ будет несколько легче, рассказал аналитик. Следующей линии обороны после этих 25 километров у врага нет вплоть до Перекопского перешейка.

Однако эта линия шириной примерно 25 километров: где-то шире, где-то уже идет по всему фронту, который занимает около тысячи километров.

В то же время Черник подчеркнул, что сейчас следует всем сохранять здравый смысл и аналитические способности, ведь россияне бьются насмерть, поэтому быстро и безболезненно освобождать территории не удастся.

Что происходит на Востоке

Уже долгое время враг концентрирует множество живой силы и техники на Купянском направлении. Он не имеет успеха на южном плацдарме и на Бахмутском направлении, которое стало давно уже политическим вопросом, теперь там враг движется к оперативному окружению. Группировки могут быть уничтожены или пленены, поскольку противник не может оттуда выйти. Эти события могут стать первой точкой каскадного обвала обороны россиян.

Так, Купянское направление оккупанты выбрали, чтобы за долгое время показать хоть какие-то результаты. Однако Черник имеет большие сомнения относительно количества 100 тысяч человек на том направлении.

Если у них 50 тысяч там и то хорошо, однако этот корпус нужно обеспечить более 800 танками. Источники сообщают, что там есть едва 500. Нужно также более 2,5 тысяч бронированных машин, источники сообщают – есть до 500. И свыше тысячи единиц ствольной артиллерии – с этим тоже есть проблема,

– рассказал эксперт.

Если комплектация врага на том направлении достигнет хотя бы 60%, это будет значительный успех для оккупанта. Однако в свое время украинские защитники выдержали битву за Бахмут, так что и битва за Купянск будет им по силам.

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