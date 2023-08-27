Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск, передает 24 Канал. Илья Евлаш подчеркнул, что ситуация контролируется.

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"Шторм-Z" и регулярные войска

В общей сложности, если смотреть на все Лимано-Купянское направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих. Но если мы будем сегментировать, например, относительно Купянского направления, то там 45 тысяч, а на Лиманском – 48 тысяч российских оккупационных войск,

– отметил спикер.

Евлаш добавил, что враг на Лимано-Купянском направлении активно использует штурмовиков так называемых отрядов "Шторм-Z", а еще регулярные войска, в частности, танковый полк.

Планы у захватчиков не изменились. Оккупанты и дальше пытаются просто количеством заваливать наши позиции, создавать так называемые "огненные валы", как пишут еще советские учебники.

Например, для того чтобы взять ротный или взводный опорный пункт, нужно использовать 40 тысяч боеприпасов. Так они эти 40 тысяч боеприпасов вкладывают, но прицельность и точность желает быть лучше,

– заметил Евлаш.

Также отметил, что украинские военные контролируют ситуацию в районе Купянска и Лимана.

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"Враг может увеличить интенсивность наступательных действий"

Накануне в разведке Великобритании заявили, что оккупационные войска могут увеличить интенсивность боевых действий. Одно из потенциальных направлений – Лимано-Купянское.

"Существует реалистичная возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий на направлении Купянск – Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области", – отметили в разведке.