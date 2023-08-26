Западная группировка войск России продолжила мелкие атаки на Северо-Востоке, на участке Купянск – Лиман, и осуществила некоторые ограниченные локальные наступления, отметили в разведке Британии.

Смотрите также Почему увеличилось количество кадыровцев на Запорожском фронте: Гуменюк назвала главные причины

Потенциальное направление по данным британской разведки

В разведке отметили, что Украина постепенно продолжает завоевывать позиции на Юге. В то же время добавили, что страна-террорист попытается возобновить инициативу, вернувшись к наступлению на оперативном уровне.

Купянск – Лиман является одним из потенциальных направлений для этого, считают в Минобороны Великобритании.

Существует реалистичная возможность, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных усилий в направлении Купянск – Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области,

– подчеркнула разведка.

Советуем прочесть Тот, кто продвигает позицию Москвы. Как Россия манипулирует массами и покупала европейские СМИ в 2022 году

ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на Юге

Отметим, что накануне американский генерал Марк Милли заявил, что украинские защитники прорвали первую линию обороны россиян на Юге. В частности, ту, где есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи. Милли назвал ее главной и подчеркнул, что оккупанты готовили укрепление много месяцев.