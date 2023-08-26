Західне угруповання військ Росії продовжило дрібні атаки на Північному Сході, на ділянці Куп'янськ – Лиман, і здійснило деякі обмежені локальні наступи, зазначили в розвідці Британії.

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Потенційний напрямок за даними британської розвідки

У розвідці зауважили, що Україна поступово продовжує завойовувати позиції на Півдні. Водночас зазначили, що країна-терорист спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні.

Куп'янськ – Лиман є одним з потенційних напрямків для цього, вважають у Міноборони Великої Британії.

Існує реалістична можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп'янськ – Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області,

– підкреслила розвідка.

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ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Півдні

Зауважимо, що напередодні американський генерал Марк Міллі заявив, що українські захисники прорвали першу лінію оборони росіян на Півдні. Зокрема, ту, де є мінні поля, "зуби дракона" та протитанкові траншеї. Міллі назвав її головною й наголосив, що окупанти готували укріплення багато місяців.