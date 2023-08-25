Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що росіяни вдаються до подібних дій лише з декількох причин. Зокрема, кадирівців перемістили, аби ті "наводили порядок" у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Дивіться також Подекуди наближаємось до другої лінії оборони, – Маляр про просування ЗСУ на Півдні

Чому збільшилася кількість кадирівців

Зазвичай кількість кадирівців збільшується, коли в окупантів починає "квітнути" дезертирство. Так, російське керівництво намагається втримати військо на місці. Зокрема, аби ті не змогли втекти та розосередитися на інших ділянках фронту.

Як правило, вони з'являються під час дуже активних дій з боку Сил оборони й займають певний рубіж у ролі загородзагонів, який утримує своїх же на своїх рубежах,

– підкреслила Наталя Гуменюк.

У російських військових продовжується ротація, зокрема підрозділи ротуються між собою. Запорізький напрямок потребує посилення, для цього окупанти відводять частину бригад зі Сходу на відновлення до Херсонщини.

Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Як бачимо, лівобережжя Херсонщини вже не такий тихий берег, на якому можна відновити сили та зібратися до купи. Тут розгортаються досить стрімкі події, саме тому росіяни такі розпачливі.

Ситуація на Запорізькому фронті