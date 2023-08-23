Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті. Зауважують, що ворог ймовірно, має досить обмежену присутність у населеному пункті.

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Аналітики не зафіксували прибуття жодних нових російських з'єднань чи частин на захід Запорізької області, окрім бічного перекидання ворожих частин 7-ї дивізії ВДВ та прибуття елементів батальйону "Ахмат-південь" у серпні.

Відсутність помітних російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони в західній частині Запорізької області може свідчити про те, що елементи частин і з'єднань, що вже беруть участь у бойових діях, можуть займати ці позиції,

– ідеться у звіті.

ЗСУ наблизились до другої лінії оборони

Тож, в Інституті вважають, що ймовірна нестача російських резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання в західну Запорізьку область і окремі незадіяні підрозділи, які спостерігаються, на другій лінії оборони означають, що друга лінія російської оборони значно менш захищена.

Однак чисельність і якість сил на другорядних лініях оборони збройних сил Росії – невідомі.

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