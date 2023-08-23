Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в текущем отчете. Отмечают, что враг, вероятно, имеет достаточно ограниченное присутствие в населенном пункте.

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Аналитики не зафиксировали прибытия никаких новых российских соединений или частей к западу Запорожской области, кроме боковой переброски вражеских частей 7-й дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона "Ахмат-юг" в августе.

Отсутствие заметных российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны в западной части Запорожской области может свидетельствовать о том, что уже участвующие в боевых действиях элементы частей и соединений могут занимать эти позиции.

– говорится в отчете.

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Поэтому в Институте считают, что вероятная нехватка российских резервов, а также ограниченные горизонтальные опрокидывания в западную Запорожскую область и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны означают, что вторая линия российской обороны значительно менее защищена.

Однако численность и качество сил на второстепенных линиях обороны вооруженных сил России неизвестны.

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