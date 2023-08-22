Это во время брифинга подчеркнул Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что не считает, что Украина зашла в тупик, обороняясь против России, передает 24 Канал.

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Украина действует методически

По словам Салливана, наше государство освобождает территории на "методической, систематической основе".

Мы не считаем, что конфликт зашел в тупик,

– подчеркнул он.

Советник по вопросам нацбезопасности подчеркнул, что "атаки и оборона происходят с обеих сторон во многих точках". И все это вдоль линии фронта, простирающейся на тысячи километров.

"И это правда, что россияне атакуют на северо-востоке. Это также правда, что украинцы достаточно эффективно обороняются на северо-востоке", – добавил он.

Тем временем ВСУ вошли в Работино

Утром 22 августа в Минобороны сообщили, что наши защитники зашли в Работино, что в Запорожской области. В то же время следует понимать, что населенный пункт не прекращают обстреливать оккупанты.

Известно, что вошли с боем в село Работино воины 47 бригады. Они также организовали эвакуацию мирных жителей. Их вывезли с помощью БМП "Брэдли".

В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Продолжаются бои,

– добавила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире "Радио Свобода" боец легиона "Свобода" Константин Денисов рассказал, что часть населённого пункта контролируют наши защитники. Он также добавил, что есть серая зона и ряд позиций. На последних все еще держатся российские захватчики.

По словам Денисова, оккупантам редко удается вести успешные контратаки. В то же время он добавил, что за Работино враг держится, чтобы не потерять Токмак и Пологи на Запорожье.