На цьому під час брифінгу наголосив Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він зазначив, що не вважає, що Україна зайшла у глухий кут, обороняючись проти Росії, передає 24 Канал.

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Україна діє методично

За словами Саллівана, наша держава звільняє території на "методичній, систематичній основі".

Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут,

– підкреслив він.

Радник з питань нацбезпеки підкреслив, що "атаки і оборона відбуваються з обох сторін у багатьох точках". І все це уздовж лінії фронту, яка простягається на тисячі кілометрів.

"І це правда, що росіяни атакують на північному сході. Це також правда, що українці досить ефективно обороняються на північному сході", – додав він.

Тим часом ЗСУ увійшли у Роботине

Зранку 22 серпня у Міноборони повідомили, що наші захисники зайшли у Роботине, що на Запоріжжі. Водночас слід розуміти, що населений пункт не припиняють обстрілювати окупанти.

Відомо, що увійшли з боєм у село Роботине воїни 47 бригади. Вони також організували евакуацію мирних мешканців. Їх вивезли з допомогою БМП "Бредлі".

У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої,

– додала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В ефірі "Радіо Свобода" боєць легіону "Свобода" Костянтин Денисов розповів, що частину населеного пункту контролюють наші захисники. Він також додав, що є сіра зона та низка позицій. На останніх усе ще тримаються російські загарбники.

За словами Денисова, окупантам рідко вдається вести успішні контратаки. Водночас він додав, що за Роботине ворог тримається, щоб не втратити Токмак і Пологи на Запоріжжі.