Україна зіштовхнулась з певними труднощами під час проведення контрнаступальної операції. Водночас Росія не спромоглась досягнути бажаних перемог. Детальніше про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів генерал армії США у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Розмова вийде на сайті та ютубі 24 Каналу 23 серпня о 20:00.

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Важливі речі після Херсонської операції

Насамперед генерал армії США відзначив "від'ємні успіхи" російських окупантів під час зимової кампанії, якою так залякували українців.

Росіяни не змогли досягти жодних відчутних територіальних здобутків за зимову кампанію. За винятком Бахмута, але за нього вони були змушені заплатити величезну криваву ціну – двадцятитисячні втрати за дуже сумнівний здобуток. За кілька місяців біля одного єдиного міста вони втратили більше, ніж СРСР за двадцять років у Афганістані,

– наголосив Девід Петреус.

Водночас за цей час росіяни вигадали нову тактику, яка уже стосується їхньої оборони. Український контрнаступ добряче їх налякав, тож вони вирішили вдатись до щільних мінувань окупованих територій, особливо на Півдні.

"Мінні поля, насичені протипіхотними та протитанковими мінами, простягаються на милі, танкові рови, оборонні укріплення, артилерійські позиції, дрони, які попереджають про наближення українських військ – це дуже і дуже серйозні укріплення", – зауважив Петреус.

При цьому він відзначив, наскільки добре українські захисники адаптувались до нових умов, в яких доводилось працювати тепер.

Важливо! Ексклюзивне інтерв'ю з генералом армії США Девідом Петреусом вийде на сайті та ютубі 24 Каналу вже 23 серпня. Не пропустіть!

Чому контрнаступ ЗСУ повільніший, ніж планувалось

При цьому були сподівання, що із новими західними танками та броньованими машинами ЗСУ зможуть досягти швидких здобутків, прорвавшись через укріплення росіян. Однак це було до того моменту, поки всі не зрозуміли, наскільки щільними є мінні поля.

Отож українці модифікували та пристосували свою тактику вражаюче, вони змусили росіян тримати свої сили розтягнутими по усіх шестистах милях фронту – це величезна відстань. Росіяни не можуть сконцентрувати свої сили на якомусь одному напрямку,

– зазначив ексдиректор ЦРУ.

До того ж ЗСУ знищують російські командні центри, палять склади з пальним, перебивають логістичні ланцюжки, атакують аеропорти та військово морські бази. Наші військові ліквідовують живу силу ворога, їхні резерви та артилерію на лінії фронту.

У цьому їм дуже допомагають і касетні боєприпаси, які Україні надали Сполучені Штати.

Читайте до теми Касетні боєприпаси допомагають зупиняти наступ росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку, – WP

"Водночас темпи просування українського контрнаступу доволі повільні, але за перші місяці літньої кампанії вони все одно звільнили більше територій, ніж росіяни змогли захопити під час свого зимового наступу. Це досить низька планка, яку треба подолати", – підкреслив Петреус.

Генерал армії США додав, що ЗСУ мають сконцентруватися на тому, щоб перебити російські лінії постачання, які йдуть по Півдню та Сходу України. Важливо також знищити російські комунікації до Криму та з Криму на Південь України.

Зверніть увагу! Попереднє інтерв'ю 24 Каналу з Девідом Петреусом ви можете переглянути за посиланням.

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