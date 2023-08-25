У Генштабі зазначили, що це робиться для того, щоб чинити тиск на місцеве українське населення, яке лишилося в окупації. Ба більше, у регіоні також готуються до псевдовиборів.

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Кадирівців перевезли на окуповане Запоріжжя

Представники Генштабу ЗСУ зазначили, що військових Рамзана Кадирова перемістили, щоб вони "наводили порядок" в окупованій частині Запорізькій області. Крім цього, вони також мають чинити тиск на жителів регіону.

В даному регіоні спостерігається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно,

– мовиться у дописі Генштабу.

Українське військове командування також зазначило, що кадирівці досить жорстоко ставляться до порушень українців на окупованій території Запоріжжя. Зокрема, до перебування на вулиці після комендантської години.

Окупанти готуються до псевдовиборів

У Генштабі також наголосили, що місцева влада одного з населених пунктів окупованої Запорізької області врахувала негативний досвід організації псевдореферендуму. Тому цього разу нові псевдовибори вони хочуть проводити інакшим способом.

"Планується проведення "виборів" у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків. Обхід будинків передбачається розпочати завчасно", – зауважили у Генштабі.

Там розповіли, що починаючи з 30 серпня 2023 року представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того, в окупованій Запорізькій області почали з'являтися росіяни, яких розселяють в покинутих будинках місцевих жителів для підготовки фальсифікації голосування та створення "картинки" для російських медіа.

Наостанок у Генштабі зазначили, що у регіоні також посилився тиск на місцеве населення із вимогою отримати паспорти країни-агресорки. Зокрема, там вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.

Росіяни планують псевдовибори на окупованих територіях