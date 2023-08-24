Тут противник зосередив чималу кількість російських військових. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що попереду чекає складна робота.
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Роботине відкриває шлях до Токмака
Роботине було одним з опорних пунктів російської оборони на першій лінії фронту. Тільки у цьому невеликому селі розташовувались близько 10 тисяч окупантів.
Взяття Роботиного під контроль ЗСУ – серйозний успіх для подальшого наступу.
Березовець про важливість Роботиного: дивіться відео
Село Роботине – ключовий пункт у напрямку Токмака, а Токмак – ключовий пункт у напрямку Мелітополя та Бердянська. У Токмаку та його околицях противник сконцентрував величезне російське угруповування – понад 90 тисяч російських солдатів.
Це одна з найбільших, якщо не найбільша група окупантів на Півдні,
– сказав Березовець.
Що відомо про звільнення Роботиного
- У вівторок, 22 серпня, о 6:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що в напрямку Роботиного ЗСУ "мали успіх". Через кілька годин у Міноборони підтвердили звільнення села.
- Згодом у мережі опублікували щемливі кадри зі звільненого Роботиного. Жителі крізь сльози дякували українським захисникам й розповідали, як переживали дні в окупації.
- Мати контроль над селом – важливо для українських військових, адже наше просування в цьому районі дозволяє почати діяти за межами найщільніших російських мінних полів.
- Варто також зауважити, що за 25 кілометрів від Роботиного розташований другий опорний населений пункт – Токмак. Уже за 48 кілометрів від нього Мелітополь. Тобто зараз ЗСУ перебувають за 70 кілометрів від Мелітополя.