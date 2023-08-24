Тут противник зосередив чималу кількість російських військових. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що попереду чекає складна робота.

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Роботине відкриває шлях до Токмака

Роботине було одним з опорних пунктів російської оборони на першій лінії фронту. Тільки у цьому невеликому селі розташовувались близько 10 тисяч окупантів.

Взяття Роботиного під контроль ЗСУ – серйозний успіх для подальшого наступу.

Березовець про важливість Роботиного: дивіться відео

Село Роботине – ключовий пункт у напрямку Токмака, а Токмак – ключовий пункт у напрямку Мелітополя та Бердянська. У Токмаку та його околицях противник сконцентрував величезне російське угруповування – понад 90 тисяч російських солдатів.

Це одна з найбільших, якщо не найбільша група окупантів на Півдні,

– сказав Березовець.

Що відомо про звільнення Роботиного