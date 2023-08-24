Здесь противник сосредоточил большое количество русских военных. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что предстоит сложная работа.

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Работино открывает путь к Токмаку

Работино являлось одним из опорных пунктов русской обороны на первой линии фронта. Только в этой небольшой деревне располагались около 10 тысяч оккупантов.

Взятие Работино под контроль ВСУ – серьезный успех для дальнейшего наступления.

Березовец о важности Работино: смотрите видео

Деревня Работино – ключевой пункт в направлении Токмака, а Токмак – ключевой пункт в направлении Мелитополя и Бердянска. В Токмаке и его окрестностях противник сконцентрировал огромную руссийскую группировку – более 90 тысяч русских солдат.

Это одна из самых больших, если не самая большая группа оккупантов на Юге,

– сказал Березовец.

Что известно об освобождении Работино