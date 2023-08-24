Здесь противник сосредоточил большое количество русских военных. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что предстоит сложная работа.
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Работино открывает путь к Токмаку
Работино являлось одним из опорных пунктов русской обороны на первой линии фронта. Только в этой небольшой деревне располагались около 10 тысяч оккупантов.
Взятие Работино под контроль ВСУ – серьезный успех для дальнейшего наступления.
Березовец о важности Работино: смотрите видео
Деревня Работино – ключевой пункт в направлении Токмака, а Токмак – ключевой пункт в направлении Мелитополя и Бердянска. В Токмаке и его окрестностях противник сконцентрировал огромную руссийскую группировку – более 90 тысяч русских солдат.
Это одна из самых больших, если не самая большая группа оккупантов на Юге,
– сказал Березовец.
Что известно об освобождении Работино
- Во вторник, 22 августа, в 6:00 Генштаб ВСУ сообщил, что в направлении Работино ВСУ "имели успех". Через несколько часов в Минобороны подтвердили освобождение села.
- Впоследствии в сети опубликовали щемящие кадры из уволенного Работино. Жители сквозь слезы благодарили украинских защитников и рассказывали, как переживали дни в оккупации.
- Иметь контроль над селом – важно для украинских военных, ведь наше продвижение в этом районе позволяет начать действовать вне самых плотных российских минных полей.
- Следует также заметить, что в 25 километрах от Работино расположен второй опорный населенный пункт – Токмак. Уже в 48 километрах от него Мелитополь. То есть сейчас ВСУ находятся в 70 километрах от Мелитополя.