В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о болезненных потерях ЗРК оккупантами, передает 24 Канал. Кроме 3 С-300 за минувшие сутки удалось уничтожить и С-400 – современную систему ПВО оккупантов.

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По оккупантам что-то "прилетает"

23 августа украинским воинам удалось поразить в Крыму современный ЗРК С-400. Однако кроме этого ВСУ продолжают систематическую работу по уничтожению и других установок. Наталья Гуменюк сообщила, что только за последние сутки Вооруженные Силы ликвидировали на Южном направлении 3 российских установки С-300.

Она подчеркнула, что россияне больше не смогут их использовать ни как средство обороны, ни как средство атаки. Оккупанты часто применяли С-300 для атаки на гражданские объекты.

Сезон "хлопка" продолжается. Мы объявляли его еще тогда, когда они ждали курортный сезон. Поскольку погода позволяет, то мы будем продолжать "засевать хлопок",

– сказала Гуменюк.

Гуменюк подчеркнула, что для любых итогов еще рано – работы пока много.

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