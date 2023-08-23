Потери оккупантов все увеличиваются, а желающих идти умирать за Путина на войну в Украине – становится все меньше. Подробно о состоянии российской армии 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Арти Грин.

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Минус дивизия каждый день

ВСУ мощно уничтожают врага, однако стоит понять, что россиян много. Их армия фактически полностью находится в Украине. В самой России почти не осталось боевых частей. То есть о каких-либо стратегических резервах даже не говорится.

Они пытаются формировать какие-то дивизии, но у них, мягко говоря, нет подготовки, которая нужна для ведения боя. Скорее всего, ими доукомплектуют другие подразделения. Вряд ли они смогут выдержать прямой удар украинских сил,

– подчеркнул Арти Грин.

Вооруженные Силы Украины уничтожают передовые боевые порядки, их в Украине примерно 15%. Остальные же являются подразделениями обеспечения.

"Мы прежде всего выбиваем первую линию, артиллерию. Ежедневно ликвидируется в дивизион. Нельзя сказать, что со всем личным составом, но примерно треть", – отметил офицер.

По оценкам Арти Грина, около 200 километров фронта интенсивно атакуют украинские силы. Еще около 100 км атакует враг. Речь идет о северной территории от Северского Донца, Марьинке и Авдеевке.

Мобилизация не спасет

У россиян мотивация идти воевать в Украину выражается только в деньгах. Однако на таком далеко не уедешь, ведь чем меньше шансов у них вернуться – тем меньше становится и мотивация. Не спасают уже и обещанные "золотые горы".

С той интенсивностью ликвидации, которую мы сейчас ведем, армия противника закончится через год. К ним постепенно приходит осознание, что шансов выжить немного. Армия оккупантов теряет боеспособность на глазах,

– подчеркнул Арти Грин.

Владимир Путин, конечно, может произвести мобилизацию, однако непонятно, чем он будет вооружать новых людей. Ведь даже те, кто сейчас сражается на передней линии фронта, плохо вооружены.

Какое настроение у ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Крым, вероятнее всего, будут увольнять военным путем. Все остальные действия по Крыму он назвал консервацией ситуации и "передачей войны нашим потомкам".

В основном в войсках доминирует настроение "будем освобождать всю территорию", включая Крым. Другой вопрос состоит в том, что это произойдет не завтра. У всех есть понимание, что противник еще не посыпался. Когда это произойдет – никто не дает гарантий,

– отметил Арти Грин.

В то же время офицер заявил, что этот процесс неизбежен для оккупационных войск в ближайшем будущем. Если же враг максимально напрягает силы, то украинские военные действуют гораздо более планомерно.

"Наша боевая работа, которая заключается в ликвидации более чем батальона пехоты в день, продолжается и носит планомерный характер. При этом у нас нет такого гигантского расхода боеприпасов, которые себе может позволить противник в период наступления", – отметил офицер ВСУ.

Сейчас для такого у россиян просто недостаточно боеприпасов. В конце концов у наших военных есть такие средства поражения, которые не дадут оккупантам наладить для этого логистику.

Общие потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 258 820 оккупантов. Только за сутки 22 августа было ликвидировано 480 человек. Однако при этом безумные потери россияне понесут и в технике:

С 24 февраля 2022 года они потеряли: