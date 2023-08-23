Общее количество потерь русской армии приблизилось к 259 тысячам личного состава. Огромные потери армия страны-агрессора несет и в своей тяжелой технике и вооружении.

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Потери русской армии

личного состава – 258 820 (+480) человек ликвидировано;

танков – 4373 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 8488 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 5318 (+23) единицы;

РСЗО – 722 (+1) единица;

средств ПВО – 491 (+0) единиц;

самолетов – 315 (+0) единиц;

вертолетов – 316 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12) единиц;

крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1406 (+0),

кораблей / катеров – 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 7745 (+23) единиц;

специальной техник – 800 (+3) единиц.



Потери врага по состоянию на 23 августа / Инфографика Генштаба

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