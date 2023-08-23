Общее количество потерь русской армии приблизилось к 259 тысячам личного состава. Огромные потери армия страны-агрессора несет и в своей тяжелой технике и вооружении.
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Потери русской армии
- личного состава – 258 820 (+480) человек ликвидировано;
- танков – 4373 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин – 8488 (+12) единиц;
- артиллерийских систем – 5318 (+23) единицы;
- РСЗО – 722 (+1) единица;
- средств ПВО – 491 (+0) единиц;
- самолетов – 315 (+0) единиц;
- вертолетов – 316 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12) единиц;
- крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1406 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7745 (+23) единиц;
- специальной техник – 800 (+3) единиц.
Потери врага по состоянию на 23 августа / Инфографика Генштаба
Что происходит на фронте
- В утренней сводке Генштаба сообщили, что за последние сутки между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло более 30 боевых столкновений.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, пункт управления, артиллерийское средство на огневой позиции и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.