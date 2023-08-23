Загальна кількість втрат російської армії наблизилась до 259 тисяч особового складу. Величезні втрати армія країни-агресорки зазнає й у своїй важкій техніці та озброєнні.
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Втрати російської армії
- особового складу – 258820 (+480) осіб ліквідовано;
- танків – 4373 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин – 8488 (+12) одиниць;
- артилерійських систем – 5318 (+23) одиниці;
- РСЗВ – 722 (+1) одиниця;
- засоби ППО – 491 (+0) одиниць;
- літаків – 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 316 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12) одиниць;
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1406 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) одиниць;
- спеціальна техніка – 800 (+3) одиниць.
Втрати ворога станом на 23 серпня / Інфографіка Генштабу
Що відбувається на фронті
- У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що упродовж останньої доби між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося понад 30 бойових зіткнень.
- Авіація сил оборони упродовж доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу противника та 2 – по зенітно-ракетним комплексам.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, пункт управління, артилерійський засіб на вогневій позиції та важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.