Загальна кількість втрат російської армії наблизилась до 259 тисяч особового складу. Величезні втрати армія країни-агресорки зазнає й у своїй важкій техніці та озброєнні.

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Втрати російської армії

  • особового складу – 258820 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків – 4373 (+11) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 8488 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем – 5318 (+23) одиниці;
  • РСЗВ – 722 (+1) одиниця;
  • засоби ППО – 491 (+0) одиниць;
  • літаків – 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 316 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12) одиниць;
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1406 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) одиниць;
  • спеціальна техніка – 800 (+3) одиниць.


Втрати ворога станом на 23 серпня / Інфографіка Генштабу

Що відбувається на фронті

  • У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що упродовж останньої доби між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося понад 30 бойових зіткнень.
  • Авіація сил оборони упродовж доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу противника та 2 – по зенітно-ракетним комплексам.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, пункт управління, артилерійський засіб на вогневій позиції та важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.