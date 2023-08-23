Загальна кількість втрат російської армії наблизилась до 259 тисяч особового складу. Величезні втрати армія країни-агресорки зазнає й у своїй важкій техніці та озброєнні.

До теми Мають багато мотлоху: чи здатна Росія виготовляти нове озброєння

Втрати російської армії

особового складу – 258820 (+480) осіб ліквідовано;

танків – 4373 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 8488 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 5318 (+23) одиниці;

РСЗВ – 722 (+1) одиниця;

засоби ППО – 491 (+0) одиниць;

літаків – 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 316 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12) одиниць;

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1406 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) одиниць;

спеціальна техніка – 800 (+3) одиниць.



Втрати ворога станом на 23 серпня / Інфографіка Генштабу

Що відбувається на фронті